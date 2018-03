Nelostiellä Pulkkilan ja Leskelän välisellä tieosuudella on menossa raskaan ajoneuvon nostotyöt. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Nostotyön paikka on noin 1,5 kilometriä Iisalmentien ja Jyväskyläntien risteyksestä etelän suuntaan. Haittaa on erityisesti pohjoiseen suuntaavalle liikenteelle. Tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus.

Töiden arvioidaan kestävän 3–6 tuntia. Nostotyöt alkoivat hieman ennen kello 11:tä.