Raahelainen: Nälkäkuolemalta säästynyt norpanpoika Pette pääsee tänään vapauteen

Raahen ja Siikajoen välisestä maastosta noin kuukausi sitten kylmissään ja nälissään löytynyt norpanpoika Pette vapautetaan tänään mereen.

Asiasta kertoo Raahelainen.

Itämerennorpan poikanen löytyi kilometrien päässä merestä. Norpan löysi lintuja kuvaamassa ollut raahelainen Pekka Orava.

Kuutti päätyi Ranuan eläinpuistoon, jossa sitä on hoidettu kuntoon. Petten paino on kaksinkertaistunut vajaassa kuukaudessa ja sen saalistusvietti on kunnossa. Ranuan eläinpuiston intendentti Mari Heikkilän mukaan Pette säikähti aluksi saaliiksi tarkoitettua haukea, mutta pienemmät ahvenet se popsi suuhunsa mielihyvin.

Ranuan eläinpuiston hoidossa oleva itämerennorpan kuutti tutustuu ensimmäistä kertaa muihin veden eläviin saatuaan paikalliselta kalastajalta pari haukea.

Lintuharrastaja ja luontokuvaaja Henri Ukonaho vei kuutin Ranuan eläinpuistoon. Ukonahon tehtävänä on myös hakea Pette tänään Ranualta ja viedä se Raahen kalasatamaan, mistä se pääsee Raahen meripelastusyhdistyksen aluksen kyydissä Raahen ulkosaariston vesille.

Ukonaho sanoo lähtevänsä hakureissulle iltapäivällä, ja eläimen vapautus tapahtuu alkuillasta.