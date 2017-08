Raahe sai tarjouksen Langin päärakennuksesta - asialla viereisen kauppahuoneen yrittäjät

Matkailu- ja kahvilaliiketoiminnan Langin alakartanossa Raahen Pekkatorilla toukokuussa aloittaneen Langin Kauppahuone Oy:n yrittäjät haluavat ostaa myös viereisen Langin päärakennuksen. He ovat tehneet kiinteistöstä Raahen kaupungille 120 000 euron tarjouksen.

Kaupunginhallitus käsittelee ostotarjousta tulevana maanantaina. Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala esittää kiinteistön myymistä tarjotulla hinnalla. Kesällä tehdyn kuntotutkimuksen mukaan mittavia peruskorjauksia ja virheellisten rakenteiden purkutöitä vaativassa rakennuksessa toimii tällä hetkellä A-klinikka.

Langin Kauppahuone Oy:n toimitusjohtajan Piia Vähäsalon mukaan päärakennuksen ostaminen ja kunnostaminen mahdollistaisi yrityksen toiminnan kehittämisen.

- Tämä mahdollistaisi myös Langin päärakennuksen säilymisen arvoisellaan tavalla osana Pekkatoria. Langin päärakennuksesta ja liikerakennuksesta muodostuisi jälleen eheä historiallinen kokonaisuus, hän toteaa.

Vähäsalon mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokas päärakennus kunnostettaisiin pieteetillä. Perinteisillä menetelmillä ja materiaaleilla tehtävän kunnostamisen tavoitteena olisi palauttaa päärakennus myös sisätiloiltaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä asua.

Raahen kaupunginhallitus on keväällä 2014 hyväksynyt Langin talon realisoitavien kiinteistöjen luetteloon. Noin 2 000 neliön tontille vuonna 1912 rakennetun Langin päärakennuksen koko on 472 kerrosneliömetriä. Päärakennus on suojeltu kaavassa rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaan tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeän rakennuksen merkinnällä.