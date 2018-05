Poliisi löysi Kajaanin Lehtikankaalta kerrostalon pihalta useita anastettuja polkupyöriä. Osa pyöristä oli yli tuhannen euron arvoisia.

Poliisi oli saanut useita ilmoituksia pyörävarkauksista perjantain ja lauantain ajalta. Poliisi löysi varastetut pyörät lauantai-iltana.

Varkauksista epäillään 24-vuotiasta kajaanilaismiestä. Poliisi otti miehen kiinni ja hän tunnusti kuulusteluissa varastaneensa pyörät. Poliisi epäilee, että varkauksiin on ollut osallisena myös toinen, alle nelikymppinen kajaanilaismies.

Osa pyöristä on päätynyt takaisin omistajilleen. Poliisilla on vielä yksi maastopyörä, jonka omistajasta ei ole tietoa. Poliisi pyytääkin henkilöä, jolta on viety viikonlopun aikana maastopyörä, ottamaan yhteyttä Kajaanin poliisin päivystykseen 029 541 6520 tai sähköpostilla tutkinta.kainuu@poliisi.fi.