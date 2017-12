Pyhäntäläinen Feelia hoitaa Kangasalan kunnan ateriapalvelut – ruokatehdas haluaa olla vaihtoehto laitoskeittiölle

70 reseptin ruokatehdas

Feelia Oy aloitti toimintansa Pyhännän teollisuusalueella kymmenen vuotta sitten.

Feelia myy ruoka-alan yrityksille valmiita ja puolivalmiita ruokia. Erilaisia tuotteita on noin 70.

Pusseihin pakatut, autoklaaveissa kypsennetyt tuotteet säilyvät jääkaappilämpötilassa jopa puoli vuotta.

Raaka-aineet ovat noin 90-prosenttisesti kotimaisia.

Feelian Take a Soup -keittoasemia on Suomessa yli sata. Keittoasemamarkkinat on avattu myös Ruotsissa.

Yritys työllistää 25 ihmistä, lisää ollaan palkkaamassa.

Liikevaihto tänä vuonna noin 6 miljoonaa euroa.

Ruokatehtaan laajennus valmistui vajaa vuosi sitten. Nyt suunnitellaan uuden, isomman tehtaan rakentamista Pyhännälle.