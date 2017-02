Pyhäjoen siltatöiden aikataulut venyneet, Etelähaaran silta auki tällä viikolla

Etelähaaran silta valtatiellä 8 Pyhäjoella avataan liikenteelle tämän viikon puolivälissä. Pohjoishaaran sillan valmistuminen menee maaliskuun alkupuolelle.

Siltatöiden aikataulut ovat venyneet. Liikenneviraston mukaan taustalla on sateinen kesä ja etenkin vanhojen siltaperustusten odotettua heikompi kunto, mikä on vaatinut suunniteltua laajempia valutöitä.

– Kesällä ja alkusyksyllä syntynyttä viivettä on ollut käytännössä mahdotonta kuroa kiinni, sillä talvella rakennus- ja valutyöt etenevät hitaammin, projektipäällikkö Jukka Päkkilä sanoo tiedotteessa.

Pyhäjoen urakassa tietyöt valmistuvat ensi kesän loppuun mennessä.

Valtatie 8:n parannushanke on Pyhäjoen lisäksi jatkunut Raahe-Liminka-välillä. Raahessa rautatien ylittävä Saaran ylikulkusilta saatiin liikenteelle marraskuun alussa. Hummastinvaarassa ja Ruutinkankaalla on rakennettu ohituskaistaparia ja Koksaamontien kohdalla on paranneltu liittymää. Kuluvan talven työkohteita ovat olleet myös Revonlahden kevyen liikenteen väylä sekä Raahentien ja Paavolantien liittymä Limingassa.

Raahe-Limingan-välillä rakennustyöt ovat jäämässä talvitauolle. Suurin osa parannustöistä valmistuu tämän vuoden lopulla.