Pyhä-Luoston kansallispuiston maastopyöräkartta on valmistunut – kartan voi ladata netistä

Pyhä-Luoston kansallispuistoon on tehty uusi maastopyöräkartta. Viime vuonna valmistunut järjestyssääntö mahdollistaa maastopyöräilyn entistä laajemmalla alueella.

Maastopyöräkartan voi ladata netistä tai hakea ilmaiseksi Pyhä-Luoston luontokeskus Naavasta.

Pyöräily on sallittu sulan maan aikana useimmilla kansallispuistoon merkityillä reiteillä yhteensä lähes sadan kilometrin alueella. Reiteistä 40 kilometriä on sellaisia, jotka on suunniteltu erityisesti maastopyöräilyyn.

Kun kansallispuiston ulkopuolella olevat reitit otetaan mukaan, Pyhä-Luoston alueella on pyöräilyyn tarkoitettuja ja merkittyjä reittejä yli 170 kilometriä.

Pyöräily ei edelleenkään ole sallittua Isokurussa, Isokurunkankaan reiteillä ja Noitatunturin reitin eteläosassa. Lumipeitteisenä aikana pyöräily on sallittu muualla paitsi huolletuilla hiihtoladuilla, moottorikelkkaurilla sekä rajoitusvyöhykkeillä.

Pyhä-Luoston maastopyöräkarttaan pääset tästä.