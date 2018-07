Pudasjärven vuoden 2018 merkkihenkilöt palkittiin – Antti ja Sanna Kokko ovat tuttuja Eränkävijät-sarjasta

Pudasjärven Yrittäjät palkitsivat Vuoden 2018 merkkihenkilöinä pudasjärveläiset Antti ja Sanna Kokon. Pariskunta palkittiin Pudasjärven markkinoilla lauantaina.

Pudasjärveläiset ohjelmistosuunnittelija Antti Kokko ja sovellussuunnittelija Sanna Kokko ovat tuttuja Ylen Eränkävijät-sarjasta. Sarja on pyörinyt televisiossa vuodesta 2016, ja se palkittiin tänä vuonna parhaana tv-ohjelmana Venla-gaalan yleisöäänestyksessä. Eränkävijöitä on kuvattu Pudasjärvellä, mikä on tuonut paikkakunnalle näkyvyyttä hyvänä luontopaikkakuntana.

Kokot kirjoittavat Suoherra-blogia, jossa he kertovat metsästys- ja metsästyskoiraharrastuksestaan. He myös ylläpitävät pientä kennel-toimintaa.