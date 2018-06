Pudasjärvellä tavoitellaan kylien palveluja yhdelle luukulle

Pudasjärven elinvoimavaliokunta haluaa kehittämistoimeen kylävastaavan, joka vastaa kyläinvestointeihin ja kylien toimintaan liittyvistä asioista. Tavoitteena on yhden luukun periaate.

Kaupunki tukee omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä rakentamis- ja investointihankkeita, jotka toteutetaan pääosin talkoovoimin. Elinvoimavaliokunnan mukaan investointitukien myöntöperusteita halutaan nyt kehittää.

Hakijan tulee olla yhteydessä kehittämistoimeen jo suunnitteluvaiheen alussa ja selvittää, onko hankkeelle mahdollista saada muuta rahoitusta. Samalla kylällä toimivia yhdistyksiä kannustetaan hakemaan yhdessä avustuksia esimerkiksi yhteiskäyttöön tuleviin

rakennuksiin.

Lisäksi elinvoimavaliokunta edellyttää, että kohteiden tulee olla kaupungin varhaiskasvatuksen, koulu- ja nuorisotoimen käytettävissä omakustannushintaan. Tiloihin liittyvänä tavoitteena tulee myös olla niiden mahdollisimman runsas markkinaehtoinen käyttö.



Alueella on runsaasti esimerkiksi kyläyhdistysten, metsästysseurojen ja nuorisoseurojen ynnä muiden yhdistysten toimitiloja, jotka ovat vähällä käytöllä. Niiden

tunnettuutta on syytä lisätä.



Lisäksi valiokunta esittää, että Pudasjärven kaupungin sivuille kootaan tieto näistä eri tiloista sekä niiden käyttömahdollisuuksista, hinnoittelusta ja yhteyshenkilöistä.



Kaupungin yhdistyksille myöntämän investointituen yläraja on 10 000 euroa.