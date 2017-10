Pudasjärvellä keksittiin ryhmätyöllistäminen sivukylille – malli voitti THL:n pitchauskisan

Pudasjärven kaupunki ja kyläyhdistykset ovat liuoneet ryhmätyöllistämisen mallin pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi. Malli voitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pitchauskisan. Palkintona oli videoproduktio, joka kuvattiin Jongun kylätalolla.

Ryhmätyöllistäminen on uusi keino työllistää sivukylien asukkaita. Mallissa ratkaisut löydetään paikallisesti.



Ryhmätyöllistämisen malli on otettu käyttöön myös Jongun kylässä. Kyläyhdistys etsii töitä ja työllistää kyläläisiä erilaisiin tehtäviin. Tähän mennessä on löytynyt tarvetta muun muassa maalaamiseen sekä erilaisiin raivaus-, huolto- ja kunnostustöihin. Mallin avulla paikalliset palvelut lisääntyvät ja kylillä voi asua pidempään.

Pitkään työttömänä olleet pääsevät näyttämään, että heillä on kylälle paljon annettavaa.

Lisäksi ryhmä tarjoaa toisilleen vertaistukea ja työkyky edistyy, kun kannustetaan tarpeen mukaan toinen toistaan.



Jongussa kunnostetusta kylätalosta on tullut kyläläisille yhteinen kokoontumispaikka. Ryhmätyöllistettävät puolestaan pääsevät osaksi sosiaalista verkostoa ja näyttämään oman osaamisensa muille.



- Joka tapauksessa meidän täytyy ottaa jokainen itse omasta itsestämme vastuu. Kannamme omat reput ja kuljemme omat polut, mutta me voimme mahdollistaa toisen ihmisen polun kehittymisen, toteaa Jongun kyläseuran puheenjohtaja Onerva Ronkainen.