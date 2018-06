Protokollan mukaan: Eija Nivala mukana eduskunnan täysistunnoissa maanantaista lähtien

Oulaisten seurakunnan vs. kirkkoherrana toimiva Eija Nivala on maanantaina Helsingissä. Varasijalta virallisesti kansanedustajaksi nouseva Nivala vastaanottaa valtakirjan, jolla hänet todetaan kansanedustajaksi. Näin pitää menetellä, vaikka Nivala on julkisuuteen kertonut hakevansa kansanedustajan tehtävästä vapautusta kirkkoherran viran myötä.

Nivala valittiin hiljattain Ylivieskan seurakunnan kirkkoherraksi ja se työ alkaa syyskuun alussa. Nyt hän on kesälomalla. Alkuperäinen päätös siitä, että hän aloittaa syyskuussa Ylivieskan seurakunnan kirkkoherrana on edelleen pitävä.

Eduskunnan tiedotusosastolta kerrotaan, että kansanedustajien paikkavaihdoksissa on edettävä Suomen protokollan mukaan. Edustaja voi hakea tehtävästään vapautusta vasta sen jälkeen, kun hän on ensin ottanut valtakirjan vastaan. Valtakirja on vastaanotettava henkilökohtaisella tapaamisella Helsingissä.

Eija Nivala vakuuttaa, että näin juuri edetään.

– Tapaan maanantaina aamulla ensin oikeuskanslerin, sen jälkeen tapaan puhemiehen. Kun olen saanut valtakirjan kansanedustajan tehtävään, voin hakea siitä vapautuspyyntöä, Nivala kertoo.

Eduskunnasta kerrotaan myös, ettei vapautuspyyntö kuitenkaan onnistu päivässä, parissa. Arveltu käsittelyaika kestänee viikon. Tähän on myös Nivala varautunut.

Vapautuspyyntö käsitellään eduskunnan täysistunnossa lähipäivien aikana.

Eija Nivalan maanantain ohjelma jatkuu valtakirjan saamisen jälkeen niin, että hän osallistuu heti iltapäivällä alkavaan täysistuntoon täysivaltaisena kansanedustajana. Juhannusviikolla Nivala osallistuu eduskunnan työskentelyyn aivan kuten muutkin kansanedustajat. Hän tietää, että edessä on käsiteltävinä asioina muun muassa lukiolaki ja maailmanpolitiikassa pureudutaan Afganistanin tilanteeseen.

– Näin Keskustan ryhmäkoko pysyy täytenä, äänestystilanteissakin, hän jatkaa.

Tiedotusosaston mukaan maanantain täysistunto näytetään verkkolähetyksenä. Protokollaan kuuluu myös, että puhemies kertoo kokouksen alussa uuden kansanedustajan nimen ja hänet ohjataan omalle istuinpaikalleen.

Juhannusviikolla täysistuntoja on maanantaista torstaihin, jokaisena päivänä. Se, mihin istuntoon Nivalan vapautuspyyntö tulee käsittelyyn, ei ole vielä tiedossa.

Asioiden eteneminen määrittelee myös sen, milloin raahelainen kansanedustajaksi Nivalan tilalle nouseva Hanna-Leena Mattila saa kutsun vastaanottamaan oman valtakirjansa.

Nivala arvelee päiväksi juhannuksen jälkeistä maanantaita, jolloin hänen vapautusjaksonsa alkaisi tiistaina 26. kesäkuuta lähtien.

– Mennään nyt askel kerrallaan, protokollan mukaan, hän sanoo.