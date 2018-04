Potilaat olivat pölyltä suojattuina 1,7 miljoonan euron remontin ajan Oulaskankaan sairaalassa

Oulaskankaan sairaalan 3. osasto nykyaikaistui yhdeksässä kuukaudessa.

Uusituista tiloista pitävät sekä hoitajat että asiakkaat. Remontti maksoi noin 1,7 miljoonaa euroa.

Miellyttävä. Raikas. Viihtyisä.

Näillä laatusanoilla kiittelevät niin Oulaskankaan sairaalan henkilökunta kuin asiakkaatkin uudistuneen osaston ilmettä Oulaisissa.

Sisätautien- ja keuhkosairauksien osastolla on valmistunut mittava remontti, joka toi viihtyvyyden ohella lisää toiminnallisuutta ja väljyyttä.

Potilasviihtyvyyttä on parannettu luopumalla useiden henkilöiden ryhmähuoneista. Tilalle ovat tulleet kahden hengen ja infektiopotilaita varten tarkoitetut yhden hengen huoneet. Potilaspaikkoja on kaikkiaan 22 henkilölle. Määrä on riittävä, sillä hoitopolkujen nopeuduttua potilas on osastolla vain parisen päivää.

Apulaisylilääkäri Elina Jokelainen ja osastonhoitaja Helena Vähäjylkkä kertovat isoimman ja toivotuimman uudistuksen olleen ilmanvaihdon nykyaikaistaminen.

– Osasto on toiminnassa ympäri vuoden, joten kesällä varsinkin on ollut kuuma niin potilailla kuin hoitajillakin, he sanovat.

Apulaisylilääkäri Elina Jokelainen sanoo lääkäreille olevan työtiloja, mutta lisää ehkä tarvittaisiin paikkoja lääkäriopiskelijoille. KUVA: SIRPA KORTET

Lääkäreiden ja hoitajien työpisteitä on modernisoitu. Myös potilaiden vessa- ja pesumahdollisuuksia on parannettu huomattavasti. Nyt saniteettitiloissa on huomioitu esteetön kulkeminen apuvälineiden kanssa.

– On tilaa toimia, Vähäjylkkä kiittelee.

Osaston remontissa otettiin huomioon henkilökunnan toiveita mahdollisimman paljon. Vanhojen tilojen uudistamisessa pyrittiin siihen, että tilat ovat myös aiempaa turvallisemmat.

– Käytävät pidetään tavaroista vapaina, hän painottaa.

Arkkitehtuurisesti huomioitu on esimerkiksi käytäväalueiden selkeät väritys, jotta potilaiden olisi mahdollisimman helppo hahmottaa kulkureitit.

Rakenteellisten uudistuksien tekeminen oli remontin haastavin osuus. Kiinteistö Oy Mediakomppanian toimitusjohtaja Marko Penttilän mukaan tilojen uudistaminen onnistui suunnitellusti. Eteen ei tullut mitään yllätyksiä. Työt pystyttiin tekemään osastolla kolmessa vaiheessa niin, että toiminnot pyörivät osastolla miltei normaalisti. Vähäjylkkä kertoo sydänvalvomon olleen eritiloissa hetkellisesti, mutta muutoin hoitotyötä tehtiin remontin keskellä.

– Saimme hyvän ja onnistuneen työkokemuksen siitä, miten remontissa huolehditaan pölysuojauksesta. Sitä harjoiteltiin jo silloin, kun ykkösosastolle tehtiin Vaavilaa ja nyt pölysuojaukseen vaadittiin kouluttautuminen, Penttilä sanoo.

Pölysuojatuissa tiloissa työskentelyä valvoi ulkopuolinen konsultti säännöllisin pistokokein.

– Onnistuttiin, hän iloitsee.

Penttilä antaa henkilökunnalle kiitosta sietokyvystä, sillä remontti oli kiviseinien porauksineen ajoittain äänekästäkin.

Yhdeksän kuukautta kestäneen remontin kokonaiskustannukset olivat noin 1,7 miljoonaa euroa. Summa pysyi budjetissa. Se kattoi kokonaisuuden, suunnittelusta valvontaan ja rakentamisiin.

Penttilän mukaan Oulaskankaan sairaalan kunnossapito- ja korjaustöihin käytetään vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa. Sairaalarakennus on hänen mukaansa kohtuullisessa kunnossa.

Vähäjylkkä puolestaan iloitsee siitä, että teknisesti sairaalassa ovat käytössä nykyaikaiset järjestelmät esimerkiksi potilaiden ja hoitohenkilökunnan väliseen yhteydenpitoon.

Seuraavana kunnostusta suunnitellaan välinehuollon tilaan, jossa huolehditaan muun muassa leikkausvälineistön desinfioinneista.

Magneettikuvausautolle puolestaan tehdään loppuvuoden aikana kulkureitti sisäkautta.