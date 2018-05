Ammattiautoilijat antoivat Porokello-palvelussa kesäkuusta 2016 joulukuun 2017 loppuun mennessä noin 252 000 varoitusta poroista.

Nyt poroista varoittavaa palvelua aiotaan tehostaa entisestään. Porokellon varoittajiksi on haastettu ammattiryhmiä, jotka liikkuvat työssään ja vapaa-ajallaan aktiivisesti poronhoitoalueella.

Mukaan ovat jo lähteneet muun muassa paliskuntien liikennevahinkoarviomiehet ja Luonnonvarakeskus. Mukaan on haastetty myös Ely-keskusten ja kuntien työntekijät poronhoitoalueella.

Tavoitteena on kerätä kuluvan vuoden aikana tuhat uutta varoittajaa ja tuplata varoittajien määrä. Uusille varoittajille on tarjolla erillinen sovellus, jolla he antavat varoituksia.

Porokello on tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on varoittaa tienkäyttäjiä ajoissa tiellä olevista poroista ja näin ehkäistä kolareita ja edistää liikenneturvallisuutta. Hanketta hallinnoi Lapin Ely-keskus.

Porokello-palvelu pohjautuu reaaliaikaisiin porovaroituksiin, joita tarvitaan lisää ennen kaikkea ilta- ja viikonloppuaikana sekä vähäliikenteisemmällä tieverkolla.

Tienkäyttäjät voivat ladata ilmaisen Porokello-mobiilisovelluksen sovelluskaupasta. Sovellusta on ladattu tähän mennessä 42 800 kertaa.

Porokellon on arvioitu vähentäneen porokolareita jo nyt huomattavasti.