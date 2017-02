Poliisi pyytää havaintoja Torniossa auton perään törmänneestä tila-autosta

Poliisi pyytää havaintoja keskiviikkona kello 13 Röyttäntiellä Torniossa tapahtuneesta peräänajosta.

Poliisin mukaan tila-auto oli törmännyt toisen auton perään. Peräänajetun auton kuljettaja oli ajanut reunaan ja olettanut toisen osapuolen jäävän selvittämään tilannetta. Näin ei kuitenkaan ollut käynyt vaan peräänajaja oli jatkanut matkaa kääntyen Länsipohjankadun suuntaan.

Peräänajetun auton kuljettajan mukaan tila-auton rekisterinumero alkoi kirjaimilla AMI-. Auto on tumma tila-auton oloinen, ja siinä on tummat sivuikkunat ja sen keulassa on lisävaloja. Poliisi pyytää autosta vihjeitä sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.