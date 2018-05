Poliisi pysäytti rattijuopon ja huumeita käyttäneen kuljettajan Rovaniemellä

Nämä niin sanotut "huumekuskit" ovat laidasta lukien oikeasti lääkekuskeja. Sitä on hankala ymmärtää miksi poliisi niputtaa kaikki termin "huume" alle. Jos me meinaamme joskus nämä ongelmat ratkaista, niin sanotaan silloin reilusti mikä ja kuka ne meidän ongelmat aiheuttaa. Lääketeollisuuden kemikaalit ovat hengenvaarallisia ja niitä on joka paikka täynnä. Samaan aikaan aidot huumeet ovat niin harvinaisia että tuskin monikaan on koskaan edes nähnyt.