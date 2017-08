Poliisi: Meri-Lapissa useita automurtoja ja -varkauksia

Kemin ja Tornion alueella on varastattu useita ajoneuvoja tiistain ja keskiviikon aikana. Lisäksi viiteen autoon on murtauduttu, ja niiden sisältä on viety omaisuutta.

Kemissä Rauhalankadulta anastettiin punainen Nissan Sunny -merkkinen henkilöauto tiistaina iltapäivällä. Auton rekisteritunnus on CAB-267. Vierimaantieltä vietiin puolestaan tiistaiyönä punainen Toyota Carina, jonka rekisteritunnus on JAM-635.

Tiistain tai keskiviikon aikana Tornion Virkamaankadulta varastettiin Toyota Hiace -pakettiauto. Sen rekisteritunnus on XGV-475. Kemin Oinaankadulta vietiin samojen päivien aikana punainen Aprilia-mopo.

Simon Karsikon kalasatamassa olleesta Fiat Ducato -pakettiautosta vietiin puolestaan suuri määrä työkaluja viime viikonlopun aikana.

Kemissä Länkimaantiellä rikottiin tiistaina iltapäivällä Volvo V40 -henkilöauton ikkuna ja sisältä varastettiin radio. Ammattiopisto Lappian aidatulla pihamaalla murtauduttiin puolestaan Ford Transit ja Toyota Hiace -merkkisiin henkilöautoihin tiistai-iltana. Niiden sisältä vietiin irtainta omaisuutta.

Keminmaassa Yrittäjäntiellä murtauduttiin VW Caddy -merkkiseen pakettiautoon tiistain tai keskiviikon aikana.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista numeroon 0295466156 tai sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.