Poliisi kaipaa havaintoja: Vihreällä Peugeot-farmariautolla ajava 56-vuotias mies katosi Merijärveltä

Oulun poliisi pyytää havaintoja Merijärvellä kadonneesta 56-vuotiaasta Jouko Ylikauppilasta. Häntä ei ole nähty torstain 7.6. jälkeen.

Mies on mahdollisesti liikenteessä vihreällä Peugeot 406 -farmariautolla, jonka rekisteritunnus on KNY-653. Hän on normaalivartaloinen, noin 165 senttimetriä pitkä ja hän käyttää yleensä lippalakkia. Miehen muusta vaatetuksesta ei ole tietoa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot miehestä virka-aikana Ylivieskan poliisin palvelupäivystykseen numeroon 0295 416409. Virka-ajan ulkopuolella havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.