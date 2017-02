Meri-Lapin poliisi kaipaa havaintoja Torniosta Jarrukatu 7 pihasta varastetusta moottorikelkasta. Kelkka on anastettu lauantain ja maanantain välisenä aikana.

Kelkka on uudehko, musta Arctic Cat XF 8000 High Country 14 -merkkinen ja sen rekisterinumero on 814-PR. Poliisin mukaan erityistuntomerkkinä on tuulilasin paikalla oleva musta laukku.

Havainnot kelkasta pyydetään soittamaan hätänumeroon 112. Muut vihjeet voi lähettää sähköpostitse meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.