Poliisi julkisti kuvan Kajaanissa kaupan ryöstöä yrittäneistä miehistä – tekivät ryöstön myöhemmin huoltoasemalla

Poliisi on jatkanut tutkintaa torstaina Kajaanissa tapahtuneista törkeästä ryöstöstä ja ryöstön yrityksestä.

Poliisi julkisti valvontakameran kuvan Hetteenmäen Salesta, jonka kassan kolme miestä yritti ryöstää torstaina kello 17 aikoihin.

Hieman myöhemmin torstaina kolme miestä ryösti Kajaanin Purolan Teboil-huoltoaseman.

Rikoskomisario Seppo Leinonen kertoo, että poliisi tutkii huoltoaseman osuutta tässä vaiheessa törkeänä ryöstönä, sillä tekijällä epäillään olleen teräaseen.

Tekijät olivat poistuneet tekopaikoilta jalkaisin, mutta heillä oli mahdollisesti ollut auto odottamassa lähistöllä.

Poliisi on tehnyt tiedusteluja ja tiedonhankintaa sekä puhuttanut tai kuulustellut henkilöitä, joilla on ollut asiasta jotakin tietoa.



Poliisi on päässyt tutkinnassa eteenpäin, mutta tekijöiden henkilöllisyyttä ei ole vielä pystytty selvittämään.

Leinosen mukaan huoltoasemayrittäjä on julkaissut sosiaalisessa mediassa valvontakameran kuvian ryöstäjistä. Poliisin mukaan näissä kuvissa näkyvät autot eivät liity tapaukseen.

Poliisi on saanut tapauksista vihjeitä, mutta pyytää edelleen vihjeitä tekijöistä ja heidän mahdollisesti käyttämästään autosta tekopaikoilta tai niiden läheisyydestä.



Vihjeet voi ilmoittaa Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295416194 tai sähköpostitse tutkinta.kainuu@poliisi.fi.