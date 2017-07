Poliisi etsii kadonnutta kuopiolaismiestä Lapissa

Poliisi etsii Lapissa lomailemassa ollutta kuopiolaismiestä. Kadonnut, 64-vuotias Osmo Ovaskainen liikkuu poliisin mukaan violetilla Volkswagen Vento -mallisella henkilöautolla.

Auton rekisteritunnus on ZGP-899.

Ovaskainen on viimeisen tiedon mukaan ollut viikonlopun aikana Vuotson ja Sodankylän alueella, josta hänen on ollut tarkoitus palata kotiinsa.

Poliisin mukaan mies potee ajoittain muistisairautta, joka voi heikentää ajan ja paikan tajua. Ovaskainen on 164 senttiä pitkä ja tukevahko. Hänellä on pyöreät silmälasit ja harmaat hiukset. Yllään miehellä on musta verryttelypuku, sinivihreä lippalakki, sininen t-paita ja rannekello.

Lapin poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätäkeskukseen 112.