Pohjoisessa tehdään syyteratkaisuja hurjaa vauhtia - Apulaisvaltakunnansyyttäjä: Muutos on radikaali

Syytteiden pikakäsittely on alkanut vauhdikkaasti Pohjois-Suomessa.

Oulun ja Lapin syyttäjänvirasto aloittivat vuodenvaihteessa ensimmäisinä virastoina koko maassa uuden nopean käsittelyn toiminnon, jossa on tavoitteena saada syyteharkinta tehtyä kahden viikon kuluessa.

Toiminnossa mukana olevat syyttäjät ovat nopeimmillaan saaneet tehtyä syyteratkaisunsa muutamassa päivässä, jopa samana päivänä kun poliisi on lähettänyt asian syyttäjälle.

– Muutos on radikaali. Pohjoisessa on tehty todella hyvää tulosta näin lyhyessä ajassa, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kiittelee. Hän tutustui tiistaina Oulun syyttäjänvirastoon ja nopean käsittelyn toiminnan edistymiseen. Pohjois-Suomessa aloitettu uusi toiminto on tarkoitus laajentaa koko maahan syksyyn mennessä.

"Tulokset merkittäviä"

Sekä Oulun että Lapin syyttäjänvirastossa on kuluneen 2,5 kuukauden aikana saatu ratkaistua enemmän asioita kuin niitä on tullut näihin virastoihin vireille. Kahtena aiempana vuonna kehitys on ollut toisenlainen.

Nopean käsittelyn toiminnon ansiosta yli vuoden vireillä olleiden juttujen määrä on kääntynyt kasvun sijaan laskuun ja myös yli puoli vuotta vireillä olleiden juttujen määrä on vähentynyt.

– Iänikuinen ongelma eli kokonaisrästi on vähentynyt merkittävästi, Oulun syyttäjänviraston päällikkö, johtava kihlakunnansyyttäjä Ilpo Virtanen kuvailee.

Hänen mukaansa nopeassa käsittelyssä mukana olevat Oulun syyttäjänviraston syyttäjät ovat tehneet alkuvuoden aikana yli 800 ratkaisua. Se on yli puolet kaikista syyttäjänviraston alkuvuoden ratkaisuista.

– Näyttää todennäköiseltä, että saamme puolitettua rästit jo ensimmäisen kalenterivuoden aikana. Tulokset ovat merkittäviä.

Nopean käsittelyn toiminnossa käsitellään yksinkertaisia ja selviä rikosasioita. Tällaisia ovat esimerkiksi näpistykset, varkaudet, lievät petokset ja rattijuopumukset.

Syyttäjä päättää esimerkiksi sen, onko poliisin tekemän esitutkinnan perusteella syytä nostaa rikoksesta epäiltyä vastaan syyte ja jos on, mikä se on. Syyttäjä tekee myös ratkaisuja syyttämättäjättämisestä.

Nopeassa käsittelyssä ratkotaan myös esimerkiksi kirjalliseen menettelyyn esitettävät asiat sekä tehdään päätöksiä poliisin suorittaman esitutkinnan rajoittamiseksi.