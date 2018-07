Pohjoisen matkailuyritykset saavat uuden väylän työntekijöiden rekrytointiin – työnantajat ja työnhakijat kohtaavat verkkotapahtumassa syksyllä

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin TE-toimistot järjestävät syyskuussa Euroopan laajuisen Work in Lapland -rekrytointitapahtuman verkossa. 6.9. järjestettävän tapahtuman on tarkoitus koota yhteen pohjoisen matkailualan yrityksiä sekä työnhakijoita ympäri Eurooppaa.

Tapahtuma sai hyvän vastaanoton viime vuonna. Tulevana syksynä mukaan pääsevät myös Pohjois-Pohjanmaan matkailuyritykset.

Tapahtuma järjestetään kokonaan verkossa. Työnhakijat ja työnantajat kohtaavat online-ympäristössä päivän aikana.

– Work In Lapland on formaattina hieno uusi tapa rekrytoida uusia työntekijöitä matkailun tarpeisiin. Koska kilpailu alan työvoimasta on kovaa, tarvitaan uusia keinoja rekrytoinnissa. Olemme siis mukana tänäkin vuonna, toteaa SantaPark Oy:n elämysjohtaja Katja Ikäheimo-Länkinen.

Rekisteröitymällä tapahtumaan hyvissä ajoin osoitteessa europeanjobdays.eu yritys saa näkyvyyttä 32 maassa ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Yrityksen avoimiin työpaikkoihin voi tulla hakemuksia alustan kautta koko hakuajan, ei pelkästään tapahtumapäivänä.

Vuosi sitten tapahtuma tavoitti kymmeniä yrityksiä, joissa oli avoinna lähes 500 työpaikkaa. Tapahtumaan osallistui noin 2000 työnhakijaa ja tapahtumapäivään mennessä yritykset saivat yli 1800 työhakemusta ympäri Eurooppaa.

Tapahtuma on osa European Employment Services -verkoston toimintaa ja sitä koordinoivat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistot yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Työvoiman liikkuvuus Euroopassa –hankkeen kanssa.