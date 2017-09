Pohjois-Pohjanmaan vasemmisto haluaa maksuttomia koulutusmateriaaleja

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä toisen asteen koulutusmateriaalien kallis hinta on omiaan lisäämään ihmisten syrjäyttämistä jo ennen täysi-ikäisyyden saavuttamista.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kehottaa materiaalien maksuttomuutta selvittävää opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta ottamaan nuoren väestörakenteen Pohjois-Pohjanmaan kokeilumaakunnaksi, jossa uudistus voitaisiin viedä lävitse ensimmäisenä.

– Varsinkin Oulun seudun väestörakenne on erittäin nuori jopa koko Euroopan mittakaavassa. Lukion suorittamisen kustannukset kohoavat jopa yli 2 600 euroon ja tietyissä ammatillisissa tutkinnoissa tuotakin korkeammiksi, vasemmiston piirijärjestön puheenjohtaja Veli Paasimaa sanoo järjestön tiedotteessa.

– Koulupudokkaat syrjäytyvät usein kaikista helpoimmin. Taloudelliset ja inhimilliset kustannukset kohoavat tuolloin erittäin korkeaksi. Pohjois-Pohjanmaalla myös nuorisotyöttömyys on hyvin kipeä ongelma, johon on puututtava kaikella tapaa. Myös vähävaraisille nuorille on aina taattava mahdollisuus opiskella ja päästä kiinni työelämään. Maksuttomat oppimateriaalit maksavat itsensä varmasti takaisin pidemmällä aikavälillä, Paasimaa korostaa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto muistuttaa siitä, että oppikirjojen ohella kustannuksia toisen asteen koulutuksessa tulee opetuksessa tätä nykyä erittäin usein edellytettävän kannettavan tietokoneen hankinnasta.

Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden on hankittava usein omalla kustannuksellaan työkaluja, joita tarvitaan harjoiteltaessa käytännön taitoja.