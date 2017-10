Pohjois-Pohjanmaan kuntapäättäjissä 24 rikoksesta tuomittua

Viime kunnallisvaaleissa Pohjois-Pohjanmaalla valittujen joukossa on yhteensä 24 henkilöä, jotka ovat saaneet tuomion rikoksesta viiden viime vuoden aikana. Kolmetoista henkilöistä on valtuutettuja ja loput varavaltuutettuja.

Kaleva selvitti Pohjois-Pohjanmaan kuntapäättäjien rikoksia Helsingin Sanomien syyskuussa julkaiseman valtakunnallisen selvityksen pohjalta. Selvityksen mukaan lähes 400 Suomen kunnanvaltuutettua tai varavaltuutettua on saanut lainvoimaisen tuomion rikoksesta vuosina 2012–2017.

Oulussa on maakunnan eniten tuomion saaneita, neljä kappaletta. Perässä seuraa Ylivieska, missä on kolme tuomittua kuntapäättäjää. Lisäksi tuomion saaneita on Limingassa, Hailuodossa, Muhoksella, Siikajoella, Kärsämäellä, Alavieskassa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä, Sievissä ja Taivalkoskella.

Valtaosa, yhteensä 14, Pohjois-Pohjanmaan tuomioista on annettu liikenteessä tapahtuneista rikoksista. Rattijuopumuksia on neljä kappaletta ja astetta vakavampia törkeitä rattijuopumuksia viisi kappaletta.

Linkki Helsingin Sanomien uutiseen.