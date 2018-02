KUVA: Jarmo Kontiainen

Pohjoinen pullistelee ulkomaisia matkailijoita. Onko kotimaan hiihto-lomalaiselle sijaa tunturihotellissa? Karkaavatko hinnat perhelomailijan ulottumattomiin?

Ulkomaalaiset rynnivät kasvavin joukoin lomalle Suomeen, mutta kotimainen loman suunnittelija ostaa saldonsa tarkistettuaan yhä useammin viikon loman aurinkorannalle tai lennähtää neljänkympin lennolla viikonlopuksi Pariisiin.

Suomalaiset ovat EU:n innokkaimpia ulkomaille reissaajia. Onko tilanne ookoo, kun kerran ulkomaiset turistit täyttävät hiihtolomienkin aikaan varsinkin pohjoisen lomakohteet, Matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan edunvalvontajärjestö MaRa:n toimitusjohtaja Timo Lappi?

– Ei ole ookoo, sillä kyllähän kotimaiset matkaajat ovat yhä 70 prosentin osuudellaan kaiken perusta alallamme. Kotimaan matkailu on kallistunut, mutta yrittäjien tilanne ei parane. Verot ja vuokrat nousevat jatkuvasti. Kun perhe käy illallisella suomalaisessa ravintolassa, laskun loppusummasta 40 prosenttia on eduskunnan päätöksistä johtuvaa.

Mitä tilanteelle voidaan tehdä?

– Yrityksissä ei juuri mitään, sillä kannattavuus alalla on edelleen heikko ja sesongit monin paikoin lyhyet. Kotimaan matkailu voidaan saada nousuun poliittisin päätöksin.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen, joko kotimaisten matkaajien osuus on kääntynyt laskuun?

– Ei ole kääntynyt, muttei ole noussutkaan. Kasvu on ulkomaisten asiakkaiden varassa. Kysyntä nostaa hintoja, eikä esimerkiksi Rovaniemellä taida olla hiihtolomasesongin aikaan vapaita huoneita oikein missään. Jos on, niistä pyydetään aivan hurjia hintoja.

Ovatko kotimaan matkailukohteet hinnoitelleen itsensä pois suomalaisten asiakkaiden ulottuvilta?

– Huippusesonkeina hinnat ovat kovat, ja tietysti niitä verrataan ulkomaiden kohteisiin. Kotimaiset kohteet kilpailevat kotimaisistakin asiakkaista globaalisti, eikä tästä ole enää paluuta entiseen. Suurilla toimijoilla on laskentatehoa ennakoida asiakaskäyttäytymistä ja hinnoitella oikein, pienemmät yrittävät sitten sopeutua vallitsevaan tilanteeseen.

– Loman hinnasta suuri osa on matkakustannuksia, usein lentolipun hintaa. Jos Helsingistä pääsee Keski-Eurooppaan kympeillä ja Lapin lento maksaa satasia, Lappi usein häviää.

Mitä voidaan tehdä kotimaan matkailun lisäämiseksi?

– Tilaahan meillä kyllä on, Lapissakin runsaasti sesonkien ulkopuolella. Lapin kesän markkinointi saattaa alkaa vähitellen purra. Tekemistä on tässä myös muualla Suomessa: esimerkiksi Savonlinnassa kesän huippusesonki kestää vain kuukauden.

Ovatko Lapin suuret matkailuinvestoinnit kestävällä pohjalla?

– Kaikessa on riskinsä ja nousu kääntyy joskus laskuksi. Ei matkailun kasvu Lapissakaan sentään pelkästään kiinalaisten varassa ole, ja se on hyvä, jos vaikka Kiinan asuntokupla sattuu puhkeamaan. Muistissa on varoittava esimerkki Itä-Suomesta, jossa venäläisturismin romahdus vei monta yrittäjää konkurssiin.

– On hyvä, että keskustellaan myös muista matkailuelinkeinon kasvun mahdollisesti aiheuttamista haitoista. Barcelonassa on jo matkailua vastustava liike, ja Lissabon toimii liikaa turistien ehdoilla. Sellaista ei ole onneksi meillä, mutta asia on nostettu esille ainakin Lapissa.

Vieläkö pohjoiseen mahtuu hiihtolomaviikoilla, Holiday Clubin liiketoimintajohtaja Marko Hiltunen?

– Meidän kohteistamme Saariselkä, Salla ja Katinkulta myyvät jo lähes ei-oota. Kuusamossa on vielä jonkin verran tilaa. Kiinalaista uutta vuotta vietetään 16.2., eli pohjoiseen tulee paljon kiinalaisia turisteja juuri etelän hiihtolomaviikon alkaessa.

– Iso osa varataan tammikuussa. Kylpylälomat varataan keskimäärin viisi viikkoa ja loma-asunnot seitsemän viikkoa ennen lomaa.