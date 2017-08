Pilke päiväkodit laajentaa Haapavedelle ostamalla päiväkoti Taikapuiston

Pilke päiväkodit Oy on ostanut Haapavedellä sijaitsevan Päiväkoti Taikapuisto Oy:n liiketoiminnan. Päiväkoti Taikapuiston henkilöstö ja toiminta jatkavat ennallaan.

– Taikapuistossa on ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta, joka on avoimin mielin valmiina Taikapuiston uuteen tulevaisuuteen, kommentoi Päiväkoti Taikapuiston entinen toimitusjohtaja Tiina Eriksson tiedotteessa.

Päiväkoti Taikapuisto on toiminut Haapavedellä vuodesta 2010. Päiväkodissa on 63 päivähoitopaikkaa 1–6-vuotiaille lapsille. Taikapuisto tarjoaa lapsille musiikki- ja liikuntapainotteista varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 69 päiväkotia ympäri Suomen. Taikapuisto on Pilkkeen kuudes yritysosto Pohjois-Pohjanmaalla tämän vuoden aikana. Pilkkeellä on Oulussa viisi päiväkotia.