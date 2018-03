Perhokalastajat kokoontuvat Kuhmoon pääsiäisenä

Kolmannen kerran järjestettävät Kuhmon Hankikorriviikot keräävät jälleen perhokalastajat yhteen pääsiäisenä. Kevättalvinen tapahtuma on saanut nimensä hankikorrin eli sumukorennon kuoriutumisesta.

Tämänvuotinen vetonaula on arvostettu hollantilainen Hans van Klinken, joka kertoo harjuksen, taimenen ja lohen perhokalastuksesta ja opettaa sitomaan perhojaan. Toinen vieraileva esiintyjä on Ariko Miettinen Sodankylästä. Miettinen on erikoistunut ns. retroperhoihin, jotka ovat taas tulossa suosioon.

Hans van Klinken esiintyy pääsiäislauantaina 31.3. Kuhmotalossa ja sunnuntaina 1.4. Hotelli Kainuussa. Ariko Miettisen osuus on perjantaina 6.4.

Ohjelmaan kuuluu myös ohjattuja retkiä koskille, ja ennakkotehtävänä on meneillään Klinkhämer-perhonsidontakilpailu. Tapahtumakeskus sijaitsee Hotelli Kainuussa. Yleisötilaisuudet ovat maksuttomia.