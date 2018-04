Pelastuslaitos sulki kulun tulvapenkereiltä Pyhäjoella

Tulvatilanne jatkuu Pyhäjoella. Jääsuma seisoo myös Pyhäjoen taajamassa, Kittipuhdossa.

Kalajoella tilanne on päivystävä palomestari Petteri Jokelaisen mukaan jokseenkin ennallaan.

– Jäät ovat kasautuneet Plassin tienoille. Siellä on Letontie poikki ja taloja saarroksissa. Niillä ei kuitenkaan ole kastumisvaaraa. Tilannetta on vaikea ennustaa, kun merellä on kuitenkin yhtenäiset jääkentät vastassa, Jokelainen kertoo

Kalajoki on vapautunut jäistä Ylivieskan Hamarin voimalaitoksen alapuolelta Kalajoen Plassille saakka.

– Yläjuoksulla on vielä jäitä, joten tilanne voi vielä muuttua, huomauttaa Jokelainen.

Hän pitää tällä hetkellä arvaamattomampana Pyhäjoen tilannetta.

Niin sanotussa Rookinmutkassa jäitä nousi Pyhäjoen eteläpuolen tulvapenkereen yli.

Jokilaaksojen Pelastuslaitos sulki autoilla ajon kaikilta Pyhäjoen penkkateiltä, koska on vaarana, että jäät nousevat muuallakin yllättävästi.

– On vaara, että auto jäävät penkalle jumiin, kun jäät katkaisevat kulun, muistutti ylipalomies Jouni Pitkänen.

Pyhäjoen taajama on isossa saaressa, jonka molemmin puolin kulkee jokihaara. Joki haarautuu Tiironsuvannossa. Jäitä on jumittunut nyt Myös Tiironsuvannon yläpuolelle satoja metrejä pitkästi.

Pyhäjoella pelätäänkin jäiden purkautumista pääasiassa Pohjoishaaran kautta. Niin tapahtui vuoden 2013 suurtulvassa.

Pyhäjoen etelärannalla Pirttikosken Hakalantien päässä asuva Esa Sarpola kulkee kotiinsa veneellä. Maastossa on alavaa heidän talonsa ja Oulaistentien välissä, ja vesi nousee tielle hyvin usein keväisin.

Sarpolan mukaan maalle nousseet jäälohkareet ovat jopa 45 senttimetriä paksuja.

– Epäilen, että keskellä jokea jäät ovat vieläkin vahvempia, hän toteaa.

Sarpola kertoo, että joskus ennenkin on myös tulvavesi ja jäät puskeneet tulvapenkereen yli, mutta silloin se on tapahtunut sitä varten tehdyssä alemmassa kohdassa.

Halusensuvannosta alaspäin on edelleen vahvasti jäitä.





Kittipuhdossa lähelle Pyhäjoen keskustaa on edelleen pitkä jääsuma ja väylä merelle tukossa. Vesi on kuitenkin laskenut perjantain jälkeen.



Myös Pyhäjoen etelähaarassa jäitä on jumittunut Tuuttilankosken alapuolelle. Vesi virtaa Kielosaaren pohjoispuolitse Illinhaaraa, mutta jokiväylä on vielä osin jäässä.

Halusensuvannossa, jossa tilanne muodostui uhkaavasti sunnuntai-iltana, tilanne laukesi maanantaina, kun jäät lähtivät liikkeelle. Asta Nuorala kertoi, että vesi virtasi varsin vuolaasti heidän pihallaan maanantain iltapäivällä ja vesi lähti laskemaan. Nuoralat olivat veden saartamana noin vuorokauden.