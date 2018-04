Peippo on nähty Haukiputaalla, kurki Pyhäjoella – "Kevään etenemistä lumisateetkaan eivät pidättele"

Kurki bongattiin tänään Pyhäjoella, peippoja nähtiin keskiviikkona Haukiputaalla ja Haapavedellä. Laulujoutsenista on tehty useita havaintoja niin Oulussa, Haukiputaalla, Tyrnävältä kuin jo Pudasjärvelläkin.

Luonto-Liiton Kevätseurantaan vapaaehtoiset ovat lähettäneet havaintojaan, kevään etenemistä keväisten eläin- ja kasvilajien avulla.

– Tähän aikaan vuodesta lumisateetkaan eivät kauaa pidättele kevään etenemistä. Heti kun säät lämpenevät, saamme todennäköisesti ensihavaintoja monista kevätlajeista, ennustaa ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green Luonto-Liitosta.

Ensimmäiset leskenlehtihavainnot on jo tehty Etelä- ja Keski-Suomessa. Hyisistä öistä ja aamuista huolimatta auringon lämmittämillä paikoilla on havaittu myös hyönteisiä. Eteläisessä Suomessa kekomuurahaisia on liikkunyt pesän ulkopuolella ja ensimmäiset seitsenpistepirkotkin on jo nähty.

Huhtikuussa myös siilit heräilevät horroksesta. Luonto-Liitto toivoo siilien erityistarkkailua ja havaintojen ilmoittamista erityisesti Pohjois-Suomesta, sillä siilikannan arvioidaan Suomessa pienentyneen.

Kevättä tarkkaillaan joka toinen viikonloppu aina 9.–10. kesäkuuta asti. Havainnot tallentuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan, josta ne ovat saatavilla tutkimuskäyttöön.

Kevätseurannan havainnot ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kevatseuranta.fi.