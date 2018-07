Panokset kovenevat Kuusamon kaivoskiistassa – Juomasuolla aloitetaan uusia kairauksia

Hyviä kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia. Kyllä kaivostoimintaa tulisi tehdä luonnon ehdoilla. Mitä kaivoksen jälkeen, kuka korjaa jäljet?

No, ei aikanaan kaivostoimintaa tekevä yritys. Sehän on jo voinut lähteä Suomesta ja mennä konkurssiin tai se on annettu jollekin roskayhtiölle. Näinhän se menee, jos ei jo lupavaiheessa pakoteta kaivokselta suunnitelmaa toiminnan päättämisestä ja maisemoinnista sekä myrkkyjen hävittämisestä. Samoin tulee vaatia toimintaa harrastavalta yhtiöltä rahoitustiliä, jonne kerätään yhtiön varoja toiminnan päättämisen onnistumisen varmistamiseksi. Jos tilille ei kerry varoja toiminnan aikana, toiminta pysäytetään.