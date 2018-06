Paltamossa kuskataan rekkalasteittain soraa jokiin – tarkoituksena kunnostaa taimenen ja harjuksen kutupaikkoja

Paltamon Varisjokeen ja Kongasjokeen siirretään tällä viikolla viisitoista rekkakuormallista soraa. Soralla kunnostetaan taimenen ja harjuksen kutupaikkoja joissa.

Työn kustannuksista vastaa energiayhtiö Fortum. Kutupaikkojen kunnostus on osa energiayhtiön kalatalousvelvoitteiden mukaisia hankkeita. Hankkeessa ja sen suunnittelussa on kuultu alueen kalavesien osakaskuntia ja sen tavoitteena on kasvattaa jokien kalakantoja.

– Kalatalousvelvoitteemme ovat merkittävät ja meillä on ollut haasteita löytää riittävää määrää istukkaita. Halusimme selvittää muita toimenpiteitä kalakantojen vahvistamiseksi. Vesiosuuskunnan asiantuntemus on ollut tässä kullanarvoista, kertoo Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen.

Paltamon I kalaveden osakaskunnan puheenjohtaja Raimo Kantola on mukana ohjaamassa töitä, jossa kaivinkoneet siirtävät jokeen soraa hyväksi havaituille kutupaikoille.

– Teimme viime vuonna yhden rekkalastin verran kunnostuksia sankopelillä ja tulokset olivat rohkaisevia. Yhdelle soraistetulle paikalle ilmestyi jo harjuksen kutuparvi.

Kantola kertoo, että hankkeen tulos saattaa näkyä vasta viidestä kymmeneen vuoden päästä, kun uudet vaelluskalaikäluokat syntyvät ja saavuttavat kutukypsyyden.