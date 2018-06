Paikallinen mansikka kypsymässä myyntiin tällä viikolla Pohjois-Pohjanmaalla – sadon määrä ja hinta vielä arvoitus

Pohjois-Pohjanmaan mansikkaa alkaa olla kaupan tämän viikon aikana, sillä Pyhäsalmen mansikka on kypsymässä.

Puheenjohtaja Paavo Runtti Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Pohjois-Suomen piiristä kertoo, että suurempi osa paikallista mansikkasatoa on tulossa myyntiin heinäkuun ensimmäisestä viikosta lähtien.

Itsepoiminta alkaa mansikkatiloilla heti, kun marjat kypsyvät.

Runtti arvioi, että mansikan pääsato saadaan Pohjois-Pohjanmaalla 10. heinäkuuta ja 5. elokuuta välisenä aikana.

– Vielä ei tiedetä mansikkasadon määrää, sillä kukinta on osittain kesken. Mutta kun kukkamäärää kun katsoo, niin kukkia on vähänlaisesti.

Pölyttäjien määrästä mansikkasato ei jää kiinni, sillä pölyttäjiä on Runtin mielestä tänä kesänä harvinaisen paljon.

Paikallisen mansikan hintatasosta ei ole vielä tietoa, sillä marjaa myydään päivän hinnalla. Toistaiseksi mansikkalitran hinta on pyörinyt 7-8 euron paikkeilla.

– Valtakunnallista huippusatoa ei ole mansikasta luvassa tänä vuonna. Esimerkiksi viime kesänä satoa tuli vähän, joten hintataso oli korkeampi.

Jotta mansikkasato onnistuisi, tarvitaan jatkossa perinteistä suomalaista kesäsäätä. Yölämpötilan pitää olla yli kymmenen astetta ja päivisin lämmintä parikymmentä astetta. Lisäksi marjat kaipaavat niin aurinkoa kuin sadettakin.

Aikainen kesä ei auttanut mansikkaa

Vaikka kesä alkoi etukenossa, mansikantaimet eivät pystyneet käyttämään lämpötilaa heti hyväksi.

Mansikkatiloilla käytetään pääasiassa Polka- ja Honey-lajikkeita. Aikainen lajike Honey kypsyy tavallisesti ensimmäisenä, mutta tänä vuonna lajikkeet ovat tulossa poimintakuntoon rintarinnan.

Paavo Runtti kommentoi, ettei kuivuusjakso ollut ammattiviljelijöillä haittana. Niin keinokastelua kuin hallasadetustakin on jouduttu käyttämään sadon turvaamiseksi.

Mansikkatilojen määrä on pysynyt Pohjois-Pohjanmaalla vakiona.

– Jos joku on tippunut, toinen on tullut tilalle. Luomumansikan viljelijöitä on Pohjois-Pohjanmaalla vielä hyvin vähän.