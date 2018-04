Pääministeri Sipilä ja useita kansanedustajia keskustan maakuntavaaliehdokkaiksi Pohjois-Pohjanmaalle

Oikeasti? Kun tuntuu ettei näillä jotka ovat jo eduskunnassa aikaa edes tehdä sitä eduskuntatyötä kunnoll niin vielä tuonne valita.

Teenkin tässä vaalilupauksen itselleni: en äänestä ihmistä joka on jossain instanssissa valittuna jostain vaaleista ja valitsen ehdokkaan listalta jossa on vähiten niin sanottujan äänenkalastajia, sivuhuomautuksena sanon että viime kesän kohupuolue jaokkaat on jo ulkona tästä kilpailusta äänestäni.