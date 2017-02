Ovatko sataman mainokset Raksilan hallissa kunnallista piilotukea ammattiurheilulle?

Kun Kärpät tekee kotiottelussa maalin, Raksilan jäähallin eli Oulun Energia Areenan mediakuutiossa ja katsomoiden oviaukkojen päälle ilmestyy teksti Maalin luotsina Oulun Satama.

Jos luotsina toimisi sataman sijasta peltomarketti, pankki, autoliike, grillikioski, vakuutusyhtiö, mikä tahansa muu kulutustavaroita tai palveluja myyvä yritys, mainonnan perusteet olisi paljon helpompi ymmärtää.

Kiellettyä urheilun tukeminen ei tietysti kaupungin yhtiöillekään ole, mutta kun kyse on kaupungin omistamasta satamayhtiöstä, toiminnan perusteita on syytä kysellä tarkemmin.

Oulun Sataman liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen, mitä te myytte kärppäfaneille?

– Myymme logistiikkapalveluita kaikille.

Jotkut epäilevät mainontanne olevan Oulun kaupungin piilotukea ammattiurheilulle?

– En käsitä miten se sellaista olisi. Kyse on puhtaasti vain satamamme markkinoinnista. Sataman tavoitteena on lisätä asiakkuuksia ja sataman kautta kulkevaa tavaravirtaa. Markkinointi on kovassa satamien välisessä kilpailussa yksi keino tuoda omaa toimintaa esille ja erottautua kilpailijoista.

– Minulle tulee yllätyksenä, että tällaisia piilotukiasioita edes pohditaan.

Millä perusteella valitsitte lajiksi jääkiekon?

– Jos katsoo televisiosta vaikka Rauman Lukon kotipelejä, niissä mainostaa Rauman satama. Kärppähallissa näkyy myös Raahen sataman mainos.

– Oulun Satama on koko pohjoisen satama. Olemme segmentoineet asiakkaamme ja katsoneet, mihin voimme kohdentaa niukkoja markkinointivarojamme. Jääkiekko on tosin vain yksi laji ja Oulu yksi kaupunki muiden joukossa.

Luulisi että satamapalveluita Oulun seudulla käyttävät yhtiöt ja yksityishenkilöt osaisivat ilman mainontaakin hakeutua kaupungin ainoaan satamaan?

– Tämä on imagomarkkinointia. Muistutamme, että olemme olemassa. Raksilassa käy erittäin paljon meidän ja muiden satamien asiakkaita.

Miten jäähallin mainokset ovat tehonneet, onko laitureillanne ollut pelien jälkeen ruuhkaa?

– Vaikuttavuus ilmenee pitkällä aikavälillä ja riippuu mittaustavasta. Kokonaisuus näyttää kuitenkin hyvältä, olemme ja lisäksi Oulun sataman liikenne oli viime vuonnakin lähes ennätysvauhdissa. Lopputulos on aina monien erilaisten markkinointikanavien summa.

Ketkä ovat asiakkaitanne?

– Logistiikkafirmat ja yksityiset ihmiset Oulun seudulta, pohjoisempaa tai etelämpää. Paljon riippuu tavararyhmästä. Lisäksi lähinnä Keski-Euroopan vastasatamien taustamaat.

Entä pahimmat kilpailijat?

– Kaikki Suomen satamat ja kuljetusvälineet kilpailevat erittäin kovasti keskenään. Ruotsin puolellakin meillä on kilpailijoita.

Raahen Sataman toimitusjohtaja Kaarlo Heikkinen, miksi satamayhtiö mainostaa Oulun Kärppien kotipeleissä Raksilan jäähallissa?

– Haluamme tehdä satamaamme tunnetuksi peleissä käyvälle yleisölle.

– Luulenpa myös, että Oulun Satama on tullut sinne mainostajaksi meidän jälkeen. Että se on katsottu siellä aiheelliseksi, koska Raahekin on mukana siellä.

Onko Raksilan hallissa mainostamisesta ollut Raahen Satamalle hyötyä?

– Yhteydenottoja on tullut. Tämä on tietysti vain yksi tapa olla esillä, eli toki mainostamme myös muualla. Sataman toimialuehan on laaja, ”Hangosta Petsamoon”.

Tukeeko Raahen Satama raahelaisia urheiluseuroja?

– Kyllä, tuemme myös niitä.