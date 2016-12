Oulusta kohti monomenoja – yhdeksän hiihtokeskusta hollilla

Joulun välipäivinä monella on vapaata, ja laskettelukeskus on hyvä kohde päiväretkelle. Mutta minne menisi? Alle 250 kilometrin säteellä Oulusta löytyy toistakymmentä hiihtokeskusta niin mäenlaskuun kuin murtomaahiihtoonkin. Esittelemme niistä yhdeksän.

Svanstein Ski



Svanstein Skissä Ruotsissa on kuusi mustaa rinnettä, joten vaativampikin laskija saa hien otsalleen. Toisaalta vastapainona löytyy muun muassa seitsemän sinistä rinnettä. Keskuksen pisin lasku on yli kaksi kilometriä.



Svansteinista kerrotaan, että keskus tunnetaan muun muassa monista metsälaskulinjoistaan. Myös osa varsinaisista rinteistä jätetään lumisateiden jälkeen ajamatta, mikä tarjoaa mahdollisuuden puuterilaskuun.



Keskuksesta löytyvät parkki, lastenrinne ja pulkkamäki. Murtomaahiihtäjälle on tarjolla noin 20 kilometriä latuja tulistelupaikkoineen. Palvelua saa myös suomeksi.



Ruskotunturi



Ruskotunturi on ehkä pieni, mutta sillä on oululaisten näkökulmasta yksi iso plussa: rinteeseen ehtii vaikka arki-iltana.



Vihreät ja siniset perusrinteet tarjoavat laskettavaa eniten aloittelijoille, mutta kumpareikko ja parkit laajentavat käyttäjäkunnan kokeneisiinkin rinnekettuihin. Mustaksi merkityssä Ruskoparkissa reilit ja pressit ovat jo keskivaikeita tai vaikeita.



Lastenmaan uutuuksia ovat tuubiliukumäki, lumikaruselli ja uusi naruhissi. Moottorikelkkailijoille on rakenteilla noin 400–500 metriä pitkä, pyöreä snowcross-harjoittelurata.

Ruskotunturi on avoinna välipäivinä kello 10-17.



Ounasvaara



Miten olisi yhdistetty kaupunki- ja lasketteluloma? Ounasvaaran valttikortti on rinteiden sijainti muutaman kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. Ja vaikka ollaan kaupungin kupeessa, Ounasvaaralla on latuja noin 100 kilometriä, joista puolet on valaistu. Lisäksi tulevat vielä muut Rovaniemen ladut.



Laskupuolella tämän kauden uutuus on offarilaskumahdollisuus kahdessa uudessa rinteessä, joista toinen on metsälaskualue. Kaikkiaan Ounasvaaralla on laskijoille vaihtoehtoja kymmenen rinteen verran. Lapsille tarjolla on muun muassa seikkailureitti ja tuubimäki.

Iso-Syöte



Iso-Syöte sopii etenkin lapsiperheille, mutta laskettavaa on monentasoiselle menijälle. Kiinnostava vaihtoehto on esimerkiksi FreeridePark-vapaalaskualue, jossa on luonnonmuotojen ohella hyppyreitä ja droppeja. Myös yksi rinteistä jätetään puuterille. Suomen pisin SnowPark on yli kilometrin mittainen, ja sen hyppyrilinjaa on parannettu kesän aikana.



Uutta on myös monipuolisessa Lumimaassa, jonka pulkkamäki ja seikkailureitti ovat saaneet lisää pituutta. Rinnetapahtumia on keskuksessa tulossa yli 70.



Syötteen kansallispuiston läheisyys tuo oman säväyksensä. Murtomaahiihtäjälle latuja on 120 kilometriä, joista moni on myös koiralatu.



Pikku-Syöte



Rauhallisessa ympäristössä sijaitseva Pikku-Syöte on toiminnaltaan hieman erilainen yritys, sillä sen tuotot ohjautuvat nuorten ja lasten hyväksi. Lippuhinnoiltaan edullinen Pikku-Syöte soveltuu sinisine rinteineen erityisen hyvin lapsiperheille ja aloittelijoille. Temppuilijoille löytyy parkki. Uutta tänä talvena löytyy lasten seikkailureitistä, jonka loppuosassa on nyt Pikku-Park.



Kisakipinän saaneiden kannattaa puolestaan suunnata sesonkilauantaisin koko perheen leikkimielisiin Pikku-Puikat-pujottelukisoihin. Hiihtomahdollisuudet kansallispuiston kupeessa ovat hienot, sillä latuverkkoa lumisissa maisemissa on 120 kilometriä.

Taivalvaara



Taivalvaaraa voi kuvailla kompaktiksi, rauhalliseksi ja perheystävälliseksi. Mäkeen pääsee myös mukavan edullisesti.



Kuudesta rinteestä löytyy niin sinistä, punaista kuin mustaakin vaihtoehtoa. Tarjolla on esimerkiksi kaksi eritasoista kumpareikkoa, mikä tekee keskuksesta hyvän treenipaikan kyseiseen lajiin. Offarimahdollisuuksiakin löytyy. Parkki on suunnattu lapsille ja nuorille, ja sillä on annettavaa myös aloitteleville freestylelaskijoille.



Latuja on alkajan lisäksi vaativallekin sivakoijalle – paikalla on kisattu SM-mitaleistakin. Valaistua latua löytyy nykyään 7,5 km, ja muuten 40 km. Kevättalvella avataan lisäksi noin 27 km:n latu.

Ruka



Tapahtumia kaipaavalle Ruka on varteenotettava vaihtoehto. Luvassa on niin iskelmää rinteessä kuin reilijamit kuvaussetteineen. Laskettavaa löytyy eritasoisille laskijoille 34 rinteen verran. Rinnetarjontaan sisältyvät myös uuden nimen saanut Ruka Park, freestylekeskus ja 130-metrinen SuperPipe. Yksi Rukan erikoisuus on mahdollisuus yölaskuun, sillä osan kaudesta rinteisiin pääsee klo 23 asti.



Lapsille on kaksi lastenmaata, joista toisessa seikkailureitti. Uutuus on karuselli, jolla voi harjoitella liukumista. Latukilometrejä Rukalta löytyy vajaa 90 kilometriä, minkä lisäksi Kuusamon ladut ovat lähellä.

Ukkohalla-Paljakka



Kaksi tuttua keskusta ovat nykyisin yhden hissilipun alla. Vaihtoehtoja löytyy siis eritasoisille ja -ikäisille laskijoille 31 rinteen verran. Parkkilaskijoilta etenkin Ukkohallan parkit ovat saaneet kiitosta.



Ilman omaa autoakin lomailu onnistuu, ja tiettyinä aikoina keskusten välillä voi sukkuloida maksuttomalla yhteysbussilla. Ja jos kuntoa piisaa, voi vaaramaisemissa hiihtää keskukselta toiselle 30 kilometrin mittaista maisemalatua. Muutenkin keskusten alueelta löytyy sivakoitavaa yhteensä kolmatta sataa kilometriä.



Talven uutuuksia ovat Ukkohallan lastenmaan parannus ja sinne tuleva uusi hissi.

Vuokatti



Himskatti ja pirskatti, jo rinteiden nimet siitä muistuttavat, että Vuokatti on taattu lapsiperhekohde. Sillä on tarjottavaa aloittelijoiden lisäksi myös etenkin lautailijoille ja temppuilijoille.



Rinteet jakautuvat kutakuinkin tasan sinisten ja punaisten kesken, ja lastenrinteiden kupeessa on lastentalo Hupila. Haastetta hakevat voivat suunnata SuperPipe-, SlopeStyle- tai Olympiakatti-rinteisiin.



Sisälle pääsee niin lautailemaan, tuubimäkeen kuin hiihtämäänkin. Vuokattia ei kannata ohittaa ilman murtomaasuksia, sillä tarjolla on ilahduttavasti 150 kilometriä latuja, joista valaistujakin 32 kilometriä.

Juttu on julkaistu Talvi-Kalevassa 16.11.2016.