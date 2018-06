Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet virkistyskäytön tavoitetasolla Oulujärveä lukuun ottamatta

Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat nousseet kesäkauden virkistyskäytön tasolle Oulujärveä lukuun ottamatta, energiayhtiö Fortum kertoo tiedotteessa.

Säännöstellyillä järvillä Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä kesäkauden virkistyskäytön tavoitetasot on jo saavutettu. Oulujärvellä tavoitetasot ovat vielä saavuttamatta vähäisestä sadannasta johtuen ja ne saavutettaan luultavasti juhannuksen aikana.

Lumen vesiarvo tänä talvena Oulujoen vesistöalueella oli noin 20 prosenttia suurempi pitkänajan keskimääräiseen lumen vesiarvoon verrattuna. Tämän vuoden kevättulva oli tästä huolimatta keskimääräinen. Lisäksi kevät on ollut vähäsateinen, toukokuussa sademäärä oli vain puolet ajankohdan keskimääräisestä sademäärästä. Myös kesäkuun alun sademäärä on ollut vähäinen. Poikkeuksellisen lämmön vuoksi myös veden haihdunta on ollut keskimääräistä suurempaa.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukempia pinnankorkeustavoitteita. Nämä suositustasot eivät kuitenkaan ole ehdottomia rajoja, vaan ohjaavat säännöstelun suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet saataisiin ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisille tasoille.