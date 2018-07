Oulaskankaan synnytyssairaalalle kolmen vuoden lisäaika – "Tämä on työvoitto"

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan synnytysten jatkamiselle Oulaskankaan sairaalassa. Synnytystoimintaa voi jatkaa 31.12.2021 asti.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan poikkeuslupaa puoltavat esimerkiksi alueen pitkät etäisyydet, suhteellisen suuri synnytysten määrä sekä yliopistollisen sairaanhoitopiirin tarjoamat henkilöstö- ja osaamisresurssit.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kiittää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä rakentavasta kanssakäymisestä. Sairaanhoitopiiri täydensi lupahakemustaan kahteen kertaan ministeriön kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

– Koko sairaanhoitopiiri sitoutui tukemaan Oulaskankaan synnytystoimintaa ja panostamaan sen laatuun niin, että vastasyntyneitä on mahdollista hoitaa myös kriittisissä tilanteissa, Saarikko sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan Ilkka Luoman mukaan uutiset ovat myönteisiä koko sairaanhoitopiirille. Oulaskankaalla syntyy noin 900 lasta vuodessa. Synnytysten määrän perusteella se on PPSHP:n Pohjois-Suomen kattavan erityisvastuualueen neljänneksi suurin synnytyssairaala.

– Seudulla on merkittävä määrä monisynnyttäjiä. Heidän tapauksessaan nopean synnytyksen todennäköisyys on keskivertoa suurempi, joten myös matkasynnytyksen riski kasvaisi. Siksi sairaalan synnytystoiminnan säilyttäminen on erittäin tärkeää, Luoma sanoo.

PPSHP:n hallitus päätti täydentää aikaisemmin jätettyä poikkeuslupahakemusta kokouksessaan, joka pidettiin 11.6. Sairaanhoitopiiri päätti samalla toimenpiteistä, joilla parannetaan Oulaskankaan sairaalan toimintoja STM:n päivystysasetuksen mukaisiksi. Lisäresursseja panostettiin esimerkiksi aikuispotilaiden tehostetun valvonnan yksikköön sekä vastasyntyneiden lasten tehostettuun hoitoon.

PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen ei vielä osaa arvioida, hakisiko sairaanhoitopiiri Oulaskankaan synnytystoiminnalle kolmen vuoden kuluttua poikkeuslupaa, jos synnytysten määrä jäisi alle tuhanteen.

– Ennen kuin asiasta voi sanoa mitään, täytyy odottaa maakunta- ja sote-uudistuksen täytäntöönpanoa.

Myös Huttu-Hiltunen on helpottunut synnytyssairaalan saamasta lisäajasta.

– PPSHP:n hallitus on tehnyt vuodesta 2014 yksimielisesti töitä, jotta Oulaskankaan synnytystoiminta saadaan turvattua. Tämä on työvoitto.