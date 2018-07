Oulangan luontokeskus juhlii 30-vuotista taivaltaan – synttärivieraille tarjolla musiikkia, metsäjoogaa ja paikallista villiruokaa

Oulangan luontokeskus perustettiin Kuusamoon kolmekymmentä vuotta sitten. Luontokeskuksessa juhlitaan vuosipäivää ensi viikolla 9.–15. heinäkuuta. OulankaFestillä on tarjolla muun muassa musiikkia, metsäjoogaa ja opastuksia.

Pääpäivä on keskiviikkona 11. heinäkuuta. Silloin luontokeskuksen pihapiirissä on tarjolla paikallista villiruokaa. Paikalla on työpajoja, joissa voi opetella tekemään puisia lintuja ja vaappuja. Lisäksi sieltä voi suunnata luontoretkelle. Päivällä luontokeskuksella esiintyy lastenorkesteri Höpinätötterö. Illalla Oulankajoella nähdään Jukka Takalo ja kanoottiorkesteri.

Viikon aikana alueella järjestetään myös metsäjoogaa sekä valokuvausretkiä.

– Oulangan luontokeskus on Oulangan kansallispuiston sydän. Varsinkin kesäaikana talo herää vilkkaaseen eloon, sanoo vs. puistonjohtaja Leena Jartti.

Oulangan kansallispuisto on perustettu vuonna 1956, ja sitä on laajennettu myöhemmin. Alueella on liikkunut retkeilijöitä ja kasvitieteen harrastajia jo ennen kansallispuiston perustamista.

Vuodesta 2002 alkaen luontokeskus on ollut avoinna ympäri vuoden. Luontokeskuksen vuosittainen kävijämäärä on nykyään noin 74 000.