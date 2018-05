Oikeustieteen professori: Kittilän luottamushenkilöiden erottamisessa ajaudutaan pyytämään poliisilta virka-apua

Syytteessä olevien Kittilän kuntapäättäjien erottaminen näyttää ajautuvan tilanteeseen, jossa valtiovarainministeriölle jää ainoaksi keinoksi virka-avun pyytäminen poliisilta.

Käytännössä se tarkoittaisi poliisin tuloa poistamaan kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksista syytteessä olevat henkilöt.

Näin arvelee Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Pauli Rautiainen.

– Poliisin virka-avun pyytäminen on kuitenkin korkean kynnyksen takana. Se olisi ennen kuulumatonta, ja todistaisi, ettei Lex Kittilässä ole saatu luotua mekanismia tällaisten asioiden ratkaisemiseksi, sanoo Rautiainen.

Tuorein Kittilän kunnanhallituksen päätös vahvistaa sen, että syytteessä olevat luottamushenkilöt eivät aio vapaaehtoisesti väistyä.

Kunnanhallitus käsitteli tiistaina valtiovarainministeriön pyytämää lausuntoa, aikooko kunta noudattaa selvitysryhmän esitystä, ja pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan.

Ei aio pidättää, päätti kunnanhallitus.

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa oli valmistellut 20 sivua pitkän lausunnon, jonka johtopäätös on: Lex Kittilän valmisteluun, jonka perusteella esitykseen on päädytty, sisältyy perustuslaillisia ristiriitoja. Siksi luottamushenkilöiden pidättäminen tehtävistään sisältää oikeusturvariskin.

Valtiosääntöoikeuden dosentti Rautiainen puolestaan huomauttaa, että Lex Kittilän perustuslain mukaisuus tuli todetuksi, kun se hyväksyttiin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

– Suomalaisessa valtiosääntöoikeudessa lähdetään siitä, että kun perustuslakivaliokunta lain hyväksyy, se on silloin perustuslain mukainen. Väitteet Lex Kittilän perustuslain vastaisuudesta eivät ole oikeudellisesti kestäviä, Rautiainen sanoo.

Kääntyi rankemman itsehallintoon puuttumisen kannalle

Professori Pauli Rautiainen sanoo itse kääntyneensä Lex Kittilän osalta sille kannalle, että lain olisi pitänyt sallia vieläkin voimakkaampi puuttuminen kunnalliseen itsehallintoon.

– Reaalimaailma on antanut arvokkaan oppitunnin siitä, että tämän tyyppinen asia pitäisi saada nopeasti tuomioistuinkontrolliin. Nyt vellotaan pitkään keskeneräisessä tilanteessa, hän sanoo.

Se, miten erottamiskiista etenee, riippuu valtiovarainministeriöstä.

Nyt ollaan selvitysryhmän esitysten toteuttamisessa loppusuoralla. Ministeriö on kuullut syytteessä olevia luottamushenkilöitä. Kittilän kunnanvaltuusto puolestaan päättää keskiviikkona, pysyykö se kunnanhallituksen linjoilla, eikä erota heitä.

Lex Kittilän mukaan valtiovarainministeriö voi tehdä erottamispäätöksensä heti ja panna sen täytäntöön ilman lainvoimaisuuden odottamista.

Yksi viivästämiskeino Kittilän päättäjillä ainakin on. Hallintolainkäyttölaki tuntee turvaamistoimen, jolla voidaan hakea täytäntöönpanokieltoa hallintotuomioistuimelta.

– Kittilän kunnan ja valtiovarainministeriön toiminta on kuin hitaasti mutta varmasti loppuaan kohden hidastuva paritanssi. Osapuolet etenevät konfliktihakuisesti, enkä olisi yllättynyt, jos Kittilän kunnassa ei turvauduttaisi kaikkiin oikeusjärjestyksen suomiin keinoihin, sanoo Rautiainen.