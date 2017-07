Ohjusvene vierailee kummikaupungissaan – Raahe avoinna yleisölle

Merivoimien ohjusvene Raahe on vierailulla kummikaupungissaan Raahessa. Edellisestä vierailusta on vierähtänyt aikaa neljä vuotta, ja jos tahti jatkuu samana, on tulevia vierailuja edessä enää korkeintaan kaksi.

Ohjusvene Raahen päällikkö, kapteeniluutnantti Herman Helminen kertoo aluksen poistuvan käytöstä ensi vuosikymmenellä. 1991 vesille laskettu ja käyttöön otettu Raahe saa väistyä merivoimille hankittavan uuden taistelualuslaivueen tieltä.

– Hankinnassa olevan Laivue 2020:n korvetit tulevat korvaamaan Rauma-luokan ohjusveneet ja Hämeenmaa-luokan miinalaivat, sanoo Helminen.

Ohjusvene Raahe on yksi neljästä Rauma-luokan ohjusveneestä. Puolustusministeriön mukaan niiden ja Hämeenmaa-luokan miinalaivojen elinkaari päättyy vuosina 2022–2025.

Uudet monitoimikorvetit tulevat Herman Helmisen mukaan olemaan yli sata metriä pitkiä aluksia. Vuosina 2019–2024 rakennettavista taistelualuksista tulee selkeästi isompia kuin nykyiset noin 50-metriset ohjusveneet ja noin 80 metriset miinalaivat.

Toistaiseksi ohjusvene Raahe on kuitenkin osa Suomen merivoimien kuudetta pintatorjuntalai­vuetta.