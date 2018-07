Nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrä on kasvanut hurjasti 2010-luvulla

Minusta ennaltaehkäisevään työhön pitäisi panostaa enemmän. Olis nuorille tukijoita ja auttajia ennen kuin ongelmat pahenevat. Tätä vaan ei ymmärretä, kuinka tärkeää ennaltaehkäisy on. Se tuottaa hedelmää pitkän ajan päästä. Kuuntelija nuorelle. That's it.