Nuoria aikuisia kosiskellaan verkkopalvelulla muuttamaan Lappiin

Nuoria aikuisia houkutellaan muuttamaan Lappiin uuden verkkopalvelun avulla. Löydä paikkasi Lapista -palvelu etsii asiakkaan toiveiden mukaisen asuinympäristön ja sopivan kotikunnan pohjoisesta.

Uuden palvelun tavoitteena on herättää Lapin ulkopuolella asuvat seikkailunhaluiset nuoret tutustumaan Lappiin asuinpaikkana sekä Lapin etätyömahdollisuuksiin ja yrittäjyyteen.

– Asukasmarkkinointi on koko Lapin elinvoiman kannalta todella tärkeää. Meillä on paljon mahdollisuuksia ja tarjottavaa erityisesti hyvää elämää ja luontoa arvostaville muuttajille. Palvelun avulla Lapista kiinnostuneen muuttajan on helppo löytää itselleen tärkeät asiat, Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen iloitsee.

Parkkisen mukaan uusi palvelu on ensimmäinen iso askel kohti Lapin yhteistä asukasmarkkinointia