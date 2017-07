Nordnetin Oksaharju Terrafamen tuloksesta: ”Kannattavasta liiketoiminnasta ollaan valovuoden päässä”

Monimetalliyhtiö Terrafame julkaisi osavuosikatsauksensa tänään, ja se näytti liikevaihdon osalta nousua. Samoin nikkelin tuotannossa tehtiin uusi ennätys. Terrafame pyörittää Talvivaaran kaivosta.

Yhtiön tulos oli tappiollinen. Käyttökate oli 33 miljoonaa euroa miinuksella, mutta parannusta tuli viime vuoden vastaavan ajan lukuihin, sillä se oli melkein 45 miljoonaa euroa miinusta.

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharjua luvut eivät vakuuta.

- Tällä hetkellä Terrafame tekee kaksi miljoonaa euroa viikossa tappiota ja noin kymmenen miljoonaa euroa kuussa. Se tarina on sama kuin ennenkin. Voidaan katsoa käyttökatetta ja liikevoittoa ja molemmat näyttävät suurin piirtein samaa miinusta.

Oksaharju uskoo, että jos tämä tahti jatkuu, voi jo ensi vuonna tulla eteen keskustelu lisäpääomituksen tarpeesta.

- Veronmaksajan näkökulmasta olisi tärkeää, että lisärahoituksen tarve katkeaisi. Valitettavasti sitä ihmettä ei talouslukujen valossa pysty tunnistamaan, Oksaharju kertoo.

Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroiselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, että milloin Terrafame tekee voittoa. Lukkaroinen vastasi, että siinä vaiheessa, kun kaivoksen ylösajo on saatettu loppuun.

- Puhutaan kolmannesta kvartaalista vuonna 2018. Silloin tavoittelemme voitollista tulosta. Tämä on ylösajo, joka on hidas prosessi. Kolme vuotta kestää ennen kuin päästään täyteen tuotantovauhtiin, Lukkaroinen kertoo.

Oksaharjun mukaan ollaan vielä erittäin kaukana siitä, että voittoa tulisi. Oksaharjun mukaan toiminnan saaminen kannattavaksi vaatisi ainakin kolmea asiaa: tuotanto toimii, nikkelin hinta kohoaa ja valuuttakurssit kehittyvät suotuisasti.

- Kannattavasta liiketoiminnasta ollaan valovuoden päässä. Olisi hyvä, että päästäisiin nollatulokseen, jotta lisärahoituksen tarve ei tulisi jälleen eteen. Kannattavasta liiketoiminnasta ei voida nollatuloksella vielä puhua, Oksaharju kertoo.

Kun Lukkaroiselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa syytä liiketappioon, vastasi Lukkaroinen perimmäiseksi syyksi sen, että tuotannon ylösajo on menossa. Oksaharjun analyysiin tämä ei vaikuta.

- Ilmeisesti viittaavat siihen, ettei tuloksia tulisi heidän mielestään vielä tarkastella vaan seurata ainoastaan tuotantomäärien kehitystä. Tämä on johdon näkemys, ei rahoittajan, Oksaharju kertoo.

Onko Terrafamesta mahdollista saada kannattavaa liiketoimintaa?

- Ei se mahdotonta ole, mutta erittäin epätodennäköistä se on. Voidaan miettiä, että mikä on kannattavaa. Eli jos kaivokseen on eri yhtiöiden toimesta ja laskutavoista riippuen investoitu miljardi, ja jos sieltä jollain kvartaalilla jää muutama miljoona viivan alle, niin onko se kannattavaa? Oksaharju kertoo.