Nivala valittiin Ylivieskan seurakunnan kirkkoherraksi

Ylivieskan seurakuntaan on valittu uusi kirkkoherra. Hän on Oulaisten vs. kirkkoherrana toimiva Eija Nivala. Valinta ratkesi sunnuntai-iltana, kun äänet oli laskettu varsinaisen äänestyspäivän vaaliuurnien sulkeuduttua.

Nivalan saama äänimäärä oli 696. Toiseksi eniten ääniä sai ehdokkaana ollut Pyhäjärven kirkkoherra Mirva Ahola. Hänen äänensä olivat 658. Kolmanneksi vaaleissa tuli Siikalatvan kirkkoherrana toimiva Merja Jylkkä, äänimäärällä 108.

Nivala on Ylivieskan seurakunnan 11. kirkkoherra. Hän seuraa tehtävässä eläkkeellejäävää Timo Määttää. Kirkkoherranvaalien äänestysprosentti oli 14,24, joka vaalitilaisuudessa todettiin yllättävän alhaiseksi. Seurakuntalaisista äänioikeutta käytti yhteensä 1468. Varsinaisena vaalipäivänä ääniä annettiin 508, ennakkoon äänesti 959 seurakuntalaista.

Kiitospuheessaan Nivala lupasi jatkaa Ylivieskan seurakunnassa hyvin tehtyä työtä.

– Kiitos luottamuksesta. En ehkä ymmärrä, mitä on edessä. Luottamuksen ja kiitoksen myötä nöyränä eteenpäin. Päivä on ollut jännittävä, hän sanoo.

Kirkkoherran virka alkaa Ylivieskassa syyskuun alussa. Nivala toimii tällä hetkellä Oulaisissa vs. kirkkoherrana, sillä varsinainen kirkkoherra Matti Hirvilammi on kirkkoherrana Muoniossa.

Nivalan valinta vaikuttaa keskustapuolueen kansanedustajien tuolien vaihtoon. Brysselistä eduskuntaan palaavan Paavo Väyrysen tilalle europarlamentaarikoksi siirtyvän Mirja Vehkaperän paikka oli tarkoitus mennä Nivalalle. Nivala kuitenkin ilmoitti aiemmin, että jos hänet valitaan kirkkoherraksi, hän hakee vapautusta kansanedustajan työstä.

Nivalan jälkeen seuraavana jonossa kansanedustajaksi on Hanna-Leena Mattila Raahesta.