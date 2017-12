Neljälle ranskalaismiehelle sakot luvattomasta oleskelusta rajavyöhykkeellä Kuusamossa

Neljä ranskalaismiestä sai sakot, kun he lumikenkäilivät rajavyöhykkeellä Kuusamossa torstaina. Kainuun rajavartioston mukaan miehillä ei ollut rajavyöhykelupia, joten heille määrättiin 14 päiväsakkoa lievistä valtionrajarikoksista.

Kainuun rajavartiosto muistuttaa, että kaikenlainen liikkuminen rajavyöhykkeellä on luvanvaraista. Rajavyöhyke on maksimissaan kolme kilometriä Suomen ja Venäjän välisestä valtakunnanrajasta sisämaahan päin ulottuva alue, joka on merkitty maastoon keltaisilla rajavyöhyketauluilla, puihin ja pylväisiin maalatuilla tai kiinnitetyillä keltaisilla renkailla tai teille ja kulku-urille sijoitetuilla puomeilla. Vesistöissä merkkeinä käytetään keltaisia viittoja, poijuja ja linjataulupareja.

Tämän vuoden aikana Kainuun rajavartioston valvontavastuulle kuuluvalla rajavyöhykkeellä on havaittu yhteensä 22 luvatonta liikkujaa.