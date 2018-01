Natriumkloraattia kuljettava säiliörekka kaatui rampilla Kemissä, tie oli peilijäällä

Natriumkloraattia kuljettanut säiliörekka on kaatunut Kemissä Ajoksen rampissa. Poliisin mukaan vetoauto on kaatunut, mutta perävaunu on pysynyt pystyssä. Lapin pelastuslaitokselta kerrotaan, että ramppi oli onnettomuuspaikalla peilijäällä.

Ajoneuvossa oli kuljettajan lisäksi yksi henkilö. Kumpikaan heistä ei loukkaantunut vakavasti. Ensihoito tarkasti heidän tilanteensa.

Pelastuslaitoksen mukaan ajoneuvon säilöstä ei ole havaittu vuotoa eikä ainetta ole levinnyt ympäristöön. Natriumkloraatti on räjähdysherkkää.

Päivystävä palomestari kertoo, että säiliö tyhjennetään ja ajoneuvo nostetaan pystyyn. Töiden arvioidaan kestävän pari tuntia. Ajoksen ramppi on sen ajan suljettu liikenteeltä.

Ajokeli on laajoilla alueilla Pohjois-Suomessa erittäin huono. Sekä Kemissä että Oulussa raskaan liikenteen ajoneuvoja on joutunut pysähtymään tien varsille huonokuntoisen tien vuoksi.