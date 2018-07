Näillä vinkeillä voit välttää eksymisen marjareissulla – "Kaulaan ripustettava pilli on kevyt ja halpa hengenpelastaja"

Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle kesän marjastus- ja sienestyskausi näkyy usein piikkinä etsintätehtävien määrässä. Muutamalla helpolla konstilla on mahdollista välttää eksyminen ja tehdä omasta marjareissusta turvallisempi, vinkkaa Suomen Punaisen Ristin valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen.

Veikkolainen kehottaa marjastajaa pakkaamaan reppuunsa ainakin kartan ja kompassin, tulitikut, pienen ensiapupakkauksen, kevyet eväät ja vesipullon.

Ladatun kännykän lisäksi varsinkin pidemmälle reissulle voi napata matkaan myös varavirtalähteen.

Puhelimeen kannattaa ladata hätäpuhelua varten 112 Suomi -sovellus, jonka avulla hätäkeskus saa tarkan tiedon soittajan sijainnista.



– Kaulaan ripustettava pilli on kevyt ja halpa hengenpelastaja. Pilliin jaksaa puhaltaa väsyneenäkin ja sen ääni kantaa kauas, Veikkolainen vinkkaa.



Jo ennen reissua kannattaa kertoa jollekin läheiselle tai majapaikkaan, minne on menossa ja milloin aikoo tulla takaisin. Karttaan ja reittiin kannattaa tutustua etukäteen. Samalla kartasta voi valita itselleen niin kutsutun hätäsuunnan: pääilmansuunnan, johon kulkemalla päätyy esimerkiksi järven rantaan tai tielle. Rantaa tai tietä seuraamalla pääsee takaisin ihmisten ilmoille.



– Jos eksyy, kannattaa istua hetkeksi alas, rauhoittua ja pohtia, mistä tuli. Jos suunta ei hahmotu lainkaan, voi lähteä ennalta valitsemaansa hätäsuuntaan, Veikkolainen ohjeistaa.



– Liikkeelle kannattaa joka tapauksessa lähteä vasta, kun tietää varmasti, minne on menossa. Jos on loukkaantunut, usein on järkevää jäädä paikoilleen odottamaan apua.



Viime vuonna elo- ja syyskuu olivat Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle eli Vapepalle selvästi vuoden vilkkaimmat etsintäkuukaudet. Poliisi hälytti vapaaehtoiset elokuussa 2017 yhteensä 41:een ja syyskuussa 36:een etsintään, kun muina kuukausina hälytyksiä kirjattiin keskimäärin alle 20 kappaletta.