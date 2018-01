Murtovaras jätti omakotitalon oven auki, putket jäätyivät – hovi alensi korvaussummaa

"Lisäksi rakenteita ei avattu kustannusarvion tekemistä varten eikä arviossa selvitetty rakennuksen ikää tai niitä rakenteita, joissa vaurioituneet putkistot kulkevat."

Eli Putkihovioikeuden mukaan rakenteett olisi pitänyt avata , no kukas ne aukirevittyjen lattioiden ja seinien korjaamisen maksaa?

Hovioikeus on samoilla linjoilla vakuutus.yhtiöiden kanssa , vanha on hajotettu/hajonnut ,et saa uutta tiulalle ,vaan korkeintaan korvauksen vanhasta.

Menestyksekästä uuttavuotta kaikille murtovarkaille , voitte itse hinnoitella kohteen jo etukäteen ,jos kiinnijäämisriskiä ajattelette . Asiakkaita se hovioikeuskin tarvitsee.