Mönkijällä rällännyt tärveli Tornion golfkentän väyliä

Tornio Golfin kenttä koki kovia maanantai-illan ja tiistaiaamun välisenä aikana, kun kahdella väylällä oli kaasuteltu mönkijällä.

Poliisin mukaan vahinkoa kärsi kaksi väylää ja yksi green, jossa nurmikon hoito on tarkkaa ja työlästä. Mönkijäkuski on käynyt ykkös- ja kakkosväylillä Suomen puolella. Osa kentästä on Ruotsin puolella Haaparannalla.

Poliisi huomauttaa, että kentän pintojen korjaus tuo kustannuksia ja pelaaminen rikotulla pinnalla on myös ikävää.

Vahingontekijästä tietäviä pyydetään ilmoittamaan tietonsa Meri-Lapin poliisin tutkintaan sähköpostiosoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi tai soittamaan 0295 466 156.