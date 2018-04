Mökkiläisiä varoitetaan katkeavista tieyhteyksistä Kiiminkijoella ja Sanginjoella – tulvahuippu edessä myös Tyrnävä- ja Temmesjokivarsilla

Kiiminkijoen virtaama on kasvussa ja jäänlähtö on vauhdissa tulevana viikonloppuna. Jäät voivat liikkuessaan muodostaa patoja ja vedennousun myötä aiheuttaa haittaa ja vaaratilanteita jokivarsilla. Kiiminkijoen vesitulvahuippu saavutetaan vapun jälkeen.



Myös Sanginjoen virtaama on kasvamassa nopeasti ja virtaaman ennustetaan nousevan selvästi tavanomaista suuremmaksi vapun tienoilla.



Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ennakoi, että Kiiminkijoen ja Sanginjoen vesistöjen varrella tieyhteyksiä menee poikki pitkän vappuviikonlopun aikana.

Lakeuden alueella Tyrnävä- ja Temmesjokivarsilla vedenpinnan korkeus on nousussa ja vesitulvahuippu saavutettaneen viikonloppuna. Vesi nousee peltoalueille ja katkoo tieyhteyksiä.

Iijoen vesistössä sulaminen on alkamassa ja tulvahuippu ajoittunee toukokuun puoliväliin. Tulevien viikkojen sää vaikuttaa tulvan suuruuteen.

Myös Olhavanjoella ja Kuivajoella sulaminen on käynnistynyt ja jääpatoja voi muodostua.

Tulvat peittävät peltoja maakunnan eteläosassa

Maakunnan eteläosissa Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen virtaamat pysyvät selvästi tavanomaista pidempään tulvalukemissa. Kalajoen vesistöalueella on satoja hehtaareja peltoa veden alla ja yksistään Siikajokivarressa Mankilan kylässä tulvan peittämänä on arviolta noin 1500 hehtaaria peltoa.



Tieyhteyksiä alueella on poikki.

Kala- ja Pyhäjoessa jääpatouhka on tältä keväältä ohi ja Siikajoessa sekä Lakeuden alueella jääpatoriski on pienentynyt.

Mahdolliset vesisateet voivat pahentaa tulvatilannetta koko maakunnan alueella.